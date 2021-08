Ronaldo al PSG con Messi: nel caso, non chiamiamolo più calcio

L’ultima settimana di passione del calciomercato ripropone la più incredibili delle suggestioni: Ronaldo al PSG insieme a Messi

Ci mancava solo l’ipotesi di vedere con la stessa maglia del PSG Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ancora pochi giorni di calciomercato per avere la soluzione a tutti gli enigmi di un’estate che rischia di travolgere il calcio come lo abbiamo sempre vissuto e immaginato.

A lanciare con prepotenza la suggestione via social non è un qualunque operatore di mercato, ma un membro della famiglia Al Thani, proprietaria del club parigino. Lo stesso Khalifah Bin Hamad che aveva preannunciato in tempi non sospetti l’imminente conclusione delle trattative con il fenomeno argentino.

