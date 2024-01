Romero via dal Milan? Il Como attende il sì del giocatore, Lecce più indietro

Tra i giocatori che potrebbero salutare il calciomercato Milan c’è Romero. Il Como attende il sì del giocatore, il Lecce invece..

Romero potrebbe salutare il calciomercato Milan. Su di lui ci sono Como e Lecce.

Come riportato da Calciomercato.com il Milan, infatti, non vuole perdere il controllo sul classe 2004 e, per questo motivo, ha deciso di rispedire al mittente l’offerta del Lecce per un prestito con diritto di riscatto. Più propensi, i dirigenti rossoneri, a valutare le opzioni in prestito secco. In questo senso, è stato trovato l’accordo con il Como, che prenderebbe Romero per i prossimi sei mesi e lo restituirebbe alla base a fine stagione, magari strappando una possibile prelazione in caso di promozione in Serie A per il prossimo anno. Un’idea che piace a Moncada e tutta la dirigenza milanista, che ora – così come il Como – aspettano la decisione dello stesso Romero