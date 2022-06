Romagnoli ancora senza meta: si rifà sotto anche la Juventus? Il centrale non ha l’accordo definitivo con la Lazio

Rispunta il nome di Alessio Romagnoli per la difesa della Juventus. Il centrale in uscita dal Milanrappresenta una soluzione low cost per rinforzare il pacchetto dei difensori di Allegri.

Sull’ex capitano del Milan si sta muovendo da tempo la Lazio, che tuttavia almeno per il momento non ha raggiunto un accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è escluso che il suo nome possa essere stato fatto nell’incontro di ieri a Milano tra Juve e l’agente Pimenta.