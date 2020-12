Romagnoli: «Ricordo la Samp con piacere. Mihajlovic importante per me»

Romagnoli a Sky ha parlato della sua esperienza nella Sampdoria nella stagione 2014/2015. Ecco le parole del capitano del Milan

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, nella stagione 2014/2015, giocò nella Sampdoria disputando 31 partite con i blucerchiati, ha rilasciato un’intervista a Sky ricordando proprio quell’anno lì.

Romagnoli ha detto: «La Sampdoria la ricordo con grandissima emozione, Sinisa Mihajlovic per me è stato molto importante. Devo ringraziarlo perché mi ha voluto fortemente sia alla Sampdoria che al Milan. Ha fatto spendere tanti soldi per me, mi ha fatto giocare anche quando facevo qualche errore».