Romagnoli Lazio, raggiunta bozza d’intesa: da definire bonus a Raiola per la firma del centrale del Milan

Il vertice di ieri pomeriggio tra la dirigenza della Lazio e l’entourage di Alessio Romagnoli è stato abbastanza positivo. Come riportano Gazzetta, Messaggero e Corriere dello Sport, sarebbe stata raggiunta una bozza d’intesa sull’ingaggio sulla base di 3 milioni più alcuni bonus legati a rendimento personale e di squadra.

L’aspetto sul quale si deve continuare a lavorare sono invece le commissioni a Mino ed Enzo Raiola, procuratori sempre molto sensibili sul tema. Si respira un’aria di fiducia dunque ma l’accordo non è ancora chiuso: la prossima partita all’Olimpico contro la Lazio potrebbe essere l’occasione per l’incontro decisivo. Romagnoli, sul quale è forte il pressing di Immobile per convincerlo ad accettare, vuole i biancocelesti.