Romagnoli contro la ‘sua’ Lazio, spetta a lui marcare Immobile

Per Alessio Romagnoli le sfide contro la Lazio hanno sempre un sapore particolare. Sarà lui in marcatura su Immobile

Per Alessio Romagnoli le sfide contro la Lazio hanno sempre un sapore particolare. Come noto, il giocatore è un tifoso biancoceleste, aspetto che però non gli ha impedito di far male sportivamente alla propria squadra del cuore.

Fu proprio suo il rigore decisivo che eliminò la Lazio dalla Coppa Italia qualche anno fa in semifinale. Oggi il difensore avrà il difficile compito di marcare Ciro Immobile, un incubo per i rossoneri negli scontri degli ultimi anni.