Roma Zaniolo, tra riscatto e plusvalenza: il futuro sarà giallorosso?

Il futuro alla Roma di Nicolò Zaniolo è tutto da decifrare: riscatto o plusvalenza? L’idea della società ancora non è chiara

La Roma e Nicolò Zaniolo un futuro tutto da scrivere, o meglio, da decifrare. Tra rinnovo e l’ipotesi di una cessione importante sono sul tavolo della dirigenza.

L’idea è quella di proseguire insieme, nonostante le voci su Dybala. La Roma per cedere il classe ’99 chiedere una cifra superiore ai 50 milioni di euro, altro aspetto che sta allontanando a poco a poco le società potenzialmente interessate. Dovesse restare in giallorosso, per Zaniolo dovrà essere la stagione del riscatto sotto tutti i punti di vista. Lo scrive il Corriere dello Sport.