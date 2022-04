Roma, sospiro di sollievo per Mancini e Abraham: le condizioni dei due giallorossi usciti malconci col Bodo/Glimt

Come riportato da Sky Sport la Roma può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Gianluca Mancini e di Tammy Abraham, usciti malconci dalla gara col Bodo/Glimt.

Gianluca Mancini si è sottoposto a esami strumentali per conoscere al meglio le sue condizioni e il suo recupero. Pe il giocatore non si tratta di niente di grave, ha infatti riportato solamente un trauma contusivo al ginocchio che non lo terrà a lungo lontano dal campo anche le costringerà a saltare il match con la Salernitana. Anche per Tammy Abraham i problemi sono rientrati. L’attaccante inglese sta bene e quindi non c’è rischio che stia lontano dal campo a lungo.