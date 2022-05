Roma Bologna, dopo l’incubo è l’ora di Spinazzola?

Roma Bologna il posticipo della domenica della Serie A: stasera potrebbe tornare in campo anche Spinazzola

Roma Bologna chiuderà la giornata di Serie A per quanto riguarda la domenica. Un cerchio che potrebbe chiudere anche Spinazzola, assente dai campi da quel maledetto giorno di giugno.

Il grave infortunio e i dieci mesi da incubo per l’esterno giallorosso potrebbe concludersi questa sera. Spinazzola è pronto a tornare in campo per uno spezzone di partita contro i felsinei all’Olimpico? Tutto dipenderà da come si metterà la partita, ma potrebbe esserci questa soluzione. Lo scrive Corriere dello Sport.