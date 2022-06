Roma, ancora scintille col Bodo: «Non possono farlo». Le parole del dirigente dei norvegesi Sakariassen

Havard Sakariassen, dirigente Bodo Glimt, ha parlato al portale norvegese Nettavisen dell’interesse della Roma per Ola Solbakken, in scadenza di contratto il prossimo dicembre.

Le sue dichiarazioni: «Roma non è stata in contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. La Roma attualmente non ha il permesso per parlare con Ola Solbakken. Se queste voci hanno qualche fondamento, allora si tratta di una violazione delle norme»