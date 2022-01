Perrone: «Ibrahimovic? Il Milan deve pensare al futuro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Perrone, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e i recuperi di Rebic e Leao e su Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

MERCATO DI GENNAIO – «Difficile che un giocatore arrivato a Gennaio cambi la vita di una grande società, si contano sulle punta delle dita, anche perchè è molto difficile che ci si possa permettere un giocatore forte, bisogna avere la fortuna di trovare il giocatore giusto»

GIOCATORI IN SCADENZA – «Si sta moltiplicando vertiginosamente il numero di giocatori che giocano in condizioni di scadenza di contratto, quest’anno il Milan ha Kessié, l’anno scorso ha avuto Donnarumma e Calhanoglu, l’Inter ha Brozovic, il Napoli ha adesso Insigne»

IBRAHIMOVIC – «Il Milan deve lavorare per giugno per il dopo Ibrahimovic, fino ad ora è stato determinante, ma non è immortale. L’infermeria sia Ibrahimovic e Giroud l’hanno frequentata spesso. Rebic e Leao dovranno dare il loro contributo alle spalle del ‘santone’ Ibrahimovc, poi bisognerà pensare al futuro»

CORSA CHAMPIONS – «Milan , Inter, Atalanta, e Napoli hanno più esperienza lavorano con allenatori da più tempo come Pioli al Milan e Gasperini all’Atalanta e hanno rose più profonde come quella di Inzaghi e Spalletti difficilmente concedreanno qualcosa»