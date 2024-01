Rivera perde la causa contro il Milan: i suoi cimeli rimangono nel museo di San Siro. I dettagli di quanto accaduto

Come riportato da Il Giorno, i cimeli di Gianni Rivera rimarranno esposti nel Museo di San Siro. Questa la decisione della Cassazione, dopo che l’ex campione rossonero aveva fatto causa al club per inibire l’esposizione di un busto, di una maglietta e di immagini e oggetti che ne ricordano la ventennale carriera milanista e per chiedere un risarcimento danni «per l’utilizzazione abusiva della sua immagine perché fatta senza il suo consenso e a scopo di lucro».

Una causa che in primo gradito, presso il Tribunale Civile di Milano, aveva visto prevalere lo stesso Rivera, condannando la società a un risarcimento di 200mila euro: un verdetto però ribaltato in Appello. Per i giudici della Cassazione l’esposizione infatti non è «strumentale a pubblicizzare altre attività della società», mentre il prezzo del biglietto è «di entità modesta» e «ben si giustifica con la necessità di coprire i costi».