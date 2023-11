Ritorno Ibrahimovic, Cardinale sarà in Italia per Milan-PSG: fissato il summit con lo svedese che si aspetta questo

I prossimi giorni saranno molto importanti per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Come riferito da Daniele Longo infatti, Gerry Cardinale sarà in Italia per Milan-PSG e incontrerà lo svedese: il classe ’81 si aspetta la prima offerta concreta con ruolo definito e compiti precisi