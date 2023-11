Ritiro Quagliarella, l'attaccante svela: «Questo è il momento di...»

Ritiro Quagliarella, l’ex attaccante della Sampdoria tra le altre, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: le sue dichiarazioni

Fabio Quagliarella conferma il suo ritiro dal calcio giocato. A Sky Sport, l’ex attaccante della Juve ne ha così parlato.

LE PAROLE – «Se ho smesso? Sì per forza, sono stato costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Ora ci sarà il tempo per capire che strada poter intraprendere».