Rischio esuberi al Milan, serve una soluzione alle cessioni

Il Milan rischia di trovarsi bloccato in una situazione scomoda. Al momento non c’è nessuna trattativa ben avviata per alcuni esuberi della rosa. Mateo Musacchio potrebbe rimanere fino al termine della stagione, stesso discorso per Andrea Conti.

Anche per Leo Duarte non c’è nessuna offerta, mentre per Krunic ci sono alcuni club italiani interessati. Paolo Maldini avrà un fitto calendario con i procuratori a gennaio per trovare delle soluzioni che accontentino tutti.