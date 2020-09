Il tecnico rossonero ha confermato come Rafael Leao non abbia ancora i 90′ nelle gambe e pertanto col Rio Ave non partirà titolare

Ha riassaporato il campo nei minuti finali di Crotone-Milan ma è evidente che non sia ancora pronto per giocare dall’inizio; si prospetta dunque un’altra panchina per Rafael Leao, proprio adesso che invece avrebbe avuto molto più spazio nell’undici titolare.

A confermarlo è lo stesso Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia di Rio Ave-Milan: «Per quanto riguarda Leao, sono felicissimo della sua disponibilità. In una situazione normale avrebbe dovuto avere ancora più tempo per recuperare. Domani ci sarà ma solo per uno spezzone».