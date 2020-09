Gazzetta- Milan, oggi in Portogallo: Colombo favorito, Leao scalpita

Gazzetta, oggi il Milan volerà verso il Portogallo dove domani sera affronterà il Rio ave in Europa League per accedere ai gironi

Gazzetta, oggi il Milan volerà verso il Portogallo dove domani sera affronterà il Rio ave in Europa League per accedere ai gironi.

COLOMBO FAVORITO- “Milan, oggi in Portogallo: Colombo favorito, Leao scalpita”. E ancora: “Bennacer in mediana dal primo minuto, con Tonali in panchina dopo il debutto di Crotone. Presenti Castillejo, Saelemaekers e Brahim Diaz, in avanti Colombo appare favorito nelle vesti di vice Ibra, ma attenzione al Leao. La partenza per il Portogallo (Oporto) è in programma oggi alle 16 dallo scalo privato di Malpensa”.