Rinnovo Theo Hernandez, nessuna trattativa col Milan: e spuntano queste TRE insidie DETTAGLI

Rinnovo Theo Hernandez, nessuna trattativa col Milan: e spuntano queste insidie. Tutti i DETTAGLI sul terzino rossonero

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Come riportato da Matteo Moretto, non c’è ancora una trattativa tra il terzino francese e il Milan. Il rossonero, che ha un contratto fino al 2026, è consapevole che durante la prossima sessione di calciomercato potrebbe arrivare un’importante offerta e il suo agente Quilón è particolarmente attento su tre fronti.

Il primo è quello del Bayern Monaco, in caso di partenza di Davies, ma ci sono stati sondaggi anche da parte della Premier League. La grande novità riguarda i contatti con alcuni emissari della Saudi Pro League che stanno valutando una maxi proposta a Theo. Sarà un’estate decisiva.