Rinnovo Theo Hernandez, ingaggio alla Leao per il francese: presto questa proposta sul tavolo. CIFRE e DETTAGLI

Rinnovo Theo Hernandez, per il francese è pronto un ingaggio alla Leao: presta arriverà questa proposta sul tavolo

Come riferito da Tuttosport, Theo Hernandez è considerato incedibile dal calciomercato Milan a meno di offerte a tre zeri che al momento non si intravedono. I rossoneri non hanno ancora cominciato una vera e propria trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 ma hanno già avvisato l’entourage del calciatore che a fine stagione si entrerà nel vivo.

Per Theo Hernandez è pronto un prolungamento fino al 2029 con ingaggio che passerebbe dagli attuali 4.5 milioni, bonus inclusi, a 7. In pratica lo stesso stipendio percepito da Leao dopo il prolungamento dello scorso giugno.