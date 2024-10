Rinnovo Theo Hernandez, arriva la smentita sulla richiesta di 8 milioni al Milan: i dettagli

Rinnovo Theo Hernandez, il francese non ha richiesto 8 milioni al Milan per prolungare: arriva la smentita dell’agente. I dettagli

L’agente di Theo Hernandez ai microfoni di QSVS su Telelombardia ha smentito la richiesta di 8 milioni del francese al Milan per il rinnovo del contratto.

RICHIESTA DI 8 MILIONI – «Lo ha detto Theo? No. Io ti rispetto per il lavoro che fai e ti dico la verità. Ciò che dice questo giornale (La Gazzetta dello Sport, ndr), lo ha detto Theo? No. Non sono parole uscite dalla bocca di Theo. Qualcuno lo dice in giro per condizionare l’opinione pubblica e chiaramente non siamo noi a farlo. Quante volte ho chiamato io un giornalista lì in Italia? Mai. Per il tuo lavoro, quello che faccio io è aiutarti, non ingannarti».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI