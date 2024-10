Rinnovo Theo Hernandez, spunta la vera cifra richiesta dal francese! Ibrahimovic riflette, la posizione del club spiazza i tifosi

Rinnovo Theo Hernandez, spunta la richiesta del francese per il prolungamento del contratto: servono 6.5-7 milioni di euro

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan resta caldo il tema legato al rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026 e squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro la Fiorentina.

Il terzino sinistro, che ha espresso la volontà di rimanere a Milanello, non chiede 8 milioni di euro ma 6-5-7 a fronte dei 5, bonus inclusi, percepiti in questo momento. Il Milan vuole prolungare ma non vorrebbe toccare la soglia imposta dal classe ’97. L’idea di Ibrahimovic e Furlani infatti è di alzare l’ingaggio da 5 a 6 milioni di euro, bonus inclusi. Al momento dunque balla circa un milione tra domanda e offerta.