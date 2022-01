ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez e il Milan avanti insieme. Intesa raggiunta per il rinnovo di contratto del difensore francese fino al 2026

Come riportoto da Daniele Longo su Calciomercato.com il terzino è felice della sua vita in rossonero ed è pronto a legarsi al club rossonero per (almeno) altri 4 anni