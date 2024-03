Rinnovo Theo Hernandez: il PIANO del Milan per blindare il francese. Presto i primi contatti

Rinnovo Theo Hernandez: il PIANO del Milan per blindare il terzino francese. Presto i primi contatti tra le parti

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez, confermando che l’obiettivo del Milan è quello di arrivare al più presto a un’intesa per il rinnovo con conseguente fumata bianca.

Nei piani dei rossoneri c’è l’intenzione di sedersi presto al tavolo con l’entourage del francese per prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2026 con aumento dell’ingaggio, in modo da respingere una volta per tutte le sirene di mercato.