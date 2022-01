Rinnovo Mertens, accordo più lontano: ecco cosa blocca il Napoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Mertens, più lontano l’accordo per arrivare alla firma dell’attaccante belga. Il Napoli è bloccato dall’elevata richiesta

Come riferito da Mediaset, le trattative tra il Napoli e Dries Mertens per il rinnovo non stanno procedendo nella direzione di un accordo. Il club azzurro è infatti bloccato dall’elevata richiesta del belga, che vorrebbe 5 milioni di ingaggio a stagione.

Una cifra troppo alta per le casse della società, che sta pensando di tagliare nettamente il monte ingaggi. E così, per il giocatore, potrebbero aprirsi le porte della MLS.