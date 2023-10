Rinnovo Maignan: dal nuovo stipendio alla clausola, TUTTI gli aggiornamenti sul possibile nuovo accordo col Milan

Non c’è fretta, ma i precedenti casi relativi a Donnarumma e Calhanoglu impongono al Milan di accelerare sul fronte rinnovo di Maignan. Attualmente il portiere è in scadenza nel 2026 e guadagna 3,2 milioni di euro a stagione.

L’obiettivo è prolungare il suo contratto e adeguare lo stipendio per farlo salire nella top 3 dei giocatori più pagati in rosa. Verrà inserita anche una clausola rescissoria? Al momento non è certo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.