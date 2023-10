Rinnovo Maignan, agenti presto in Italia per trattare col Milan: ULTIME

Rinnovo Maignan, gli agenti del portiere francese saranno presto in Italia per trattare con il Milan: ULTIME

Calciomercato.com riporta importanti aggiornamenti per quanto riguarda Mike Maignan. Da una decina di giorni sono iniziate le trattative per rinnovare e adeguare economicamente il contratto in scadenza nel 2026.

Nel giro di 15/20 giorni gli agenti di Maignan arriveranno a Milano per un primo summit con Furlani. L’idea del Milan sarebbe quella di portare l’attuale scadenza dal 2026 al 2028 arrivando a raddoppiare l’attuale ingaggio da 2,8 milioni netti a stagione.