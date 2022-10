L’incontro tra il padre di Leao e il Milan per il rinnovo del ragazzo è saltato: ancora ignote le cause. Tutti i dettagli

Come riferito da TMW, è saltato l’incontro previsto per oggi tra il Milan e il padre di Rafael Leao per parlare del rinnovo di contratto del portoghese.

Ancora ignote le cause del rinvio: possibile che le parti si incontrino in un secondo momento nei prossimi giorni.