Calciomercato
Rinnovo Leao, spunta il retroscena con Allegri: messaggio del tecnico alla società. In estate…
Rinnovo Leao, Massimiliano Allegri vota per la conferma del portoghese ma ha chiesto comunque un grande attaccante da affiancare all’ex Lille
Il caso Rafael Leao continua a scuotere l’ambiente rossonero, ma dietro la tempesta dell’Olimpico emerge un retroscena significativo riportato da Calciomercato.com. Nonostante i 9 gol in campionato e una stagione altalenante, Massimiliano Allegri aveva espresso parere favorevole al rinnovo del portoghese fino al 2031 durante un vertice con Tare e Furlani a fine gennaio.
Il tecnico livornese, che ha lavorato duramente per imporre un nuovo codice comportamentale e una difesa a tre che “liberasse” Modric, aveva apprezzato la disponibilità di Rafa a sacrificarsi come prima punta, gettando le basi per un rapporto solido.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Rinnovo Leao, scuse e riflessioni: il bivio di via Aldo Rossi
Tuttavia, il clima è cambiato dopo la sfuriata di Roma. Sebbene il giocatore si sia scusato con Allegri e il gruppo, stringendo la mano a Pulisic per chiudere il caso mediatico, la società è entrata in una fase di riflessione profonda.
Secondo Calciomercato.com, alcuni ritardi alle colazioni e allenamenti non affrontati al massimo hanno irrigidito il club proprio mentre la trattativa per il prolungamento (iniziata a metà gennaio) entrava nel vivo. Lo scoglio resta economico: il Milan offre 5 milioni più 2 di bonus, mentre l’entourage chiede un rilancio. Allegri non ha cambiato idea — vuole un grande numero 9 da affiancare a Rafa, non per sostituirlo — ma la politica di RedBird è chiara: nessuno è incedibile se arriva l’offerta giusta.