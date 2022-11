Rinnovo Leao, il padre: «Fino al 2024 ci occupiamo di tutto»

Antonio Leao, padre di Rafael, ha rilasciato qualche parola sulla situazione rinnovo del figlio ai microfoni di Record

Il rinnovo di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. Il padre del giocatore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Record e alla domanda sulla situazione contrattuale del figlio e se essa dipende dalla risoluzione definitiva del contenzioso con lo Sporting, ha risposto così.

«Ci stiamo lavorando. L’interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente… perché è il migliore.»