Rinnovo Jovic, il SUO parere decisivo: serbo sulle spine, QUESTA cosa lo preoccupa particolarmente

Rinnovo Jovic, ad essere decisivo sarà il parere del nuovo tecnico Paulo Fonseca: il serbo preoccupato dalla possibile decisione

Come riferito da calciomercato.com, il futuro di Luka Jovic, nel calciomercato Milan, è sempre più in bilico. A decidere sul futuro dell’ex Fiorentina, attualmente in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sul quale le riflessioni della società sono ancora in corso, sarà Paulo Fonseca.

Jovic appare preoccupato perchè l’ex Roma pare avere idee diverse sul profilo di attaccante di riserva da inserire in rosa.