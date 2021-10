Rinnovo Insigne: le ultime sull’attaccante partenopeo

Il rinnovo di Insigne con il Napoli sembra sempre più distante: le ultime sulla trattativa

Secondo il quotidiano Il Roma sarebbero sempre più grandi le distanze tra il Napoli e Insigne per il rinnovo del contratto. Ecco quanto scritto dal quotidiano.

«Si allontana sempre di più il numero 24 dai colori azzurri. Non si sente importante il Magnifico agli occhi di una società che forse non lo ha mai tenuto troppo in considerazione. Il giocatore c’è rimasto male per l’offerta ricevuta dal club per il rinnovo: 3,5 milioni di euro e nulla più. Per Dries Mertens il discorso è stato diverso. Il belga, a 33 anni, ha prolungato la propria permanenza per altri due anni (più l’opzione per il terzo) a 5 milioni di euro con l’aggiunta di un bonus al momento della firma (4 milioni). Sicuramente il fiammingo si è meritato tutto e il capitano non è contro di lui. Purtroppo il diretto interessato non si spiega il perché di alcuni punti fermi della proprietà».