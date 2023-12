Rinnovo Giroud Milan: il francese ha una priorità per il futuro

Tra i temi del calciomercato Milan c’è quello del rinnovo di Giroud. In tal senso l’attaccante francese ha una priorità

come riportato da Calciomercato.com ha ricevuto delle chiamate negli ultimi mesi dall’Arabia e dalla MLS americana. Proposte vantaggiose dal punto di vista economiche ma che non scaldano l’attaccante francese che vuole rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri