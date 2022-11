Rinnovo Giroud, Baiocchini: «Ecco le ultime»

In casa Milan continua a tener banco il tema dei rinnovi. Tra questi c’è quello di Olivier Giroud, ecco le ultime

Manuele Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

«Se ne riparlerà in primavera, perchè il Milan vuole capire da Giroud, intanto se ha voglia di continuare a giocare a calcio, perchè magari la Francia vince il Mondiale, dopo che ha vinto lo scudetto con il Milan e magari avrà voglia di smettere. Quindi intanto capire se vuole andare avanti poi capire se vuole farlo nel Milan e capire quali saranno le sue condizioni a fine campionato, anche se questo inizio di stagione ha fatto capire che è in perfetta forma, facendo anche dei gol bellissimi. Ma per ora non è il momento di parlare del contratto di Giroud con il Milan che è concentrato sui contratti di Bennacer nell’immediato e di Leao dopo la fine del Mondiale»