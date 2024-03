Rinnovo Giroud, Ibrahimovic non molla: «Accetta questa cifra e non te ne pentirai». TUTTI i dettagli

Rinnovo Giroud, Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di mollare l’attaccante francese: proposta sul tavolo, i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche se Olivier Giroud sembra destinato a lasciare in estate il calciomercato Milan per trasferirsi in MLS, Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di mollare l’attaccante.

Lo svedese ha messo sul piatto dell’ex Chelsea un contratto annuale da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Una proposta di poco inferiore ai 3.5 milioni percepiti attualmente. Le prossime settimane saranno decisive per la decisione definitiva della punta.