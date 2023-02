Il Milan e Olivier Giroud hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione: ufficialità la prossima settimana

Come riferito da Sky, il Milan e Olivier Giroud hanno trovato l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione.

L’attaccante francese prolungherà fino al 30 giugno del 2024: ad inizio della prossima settimana l’ufficialità.