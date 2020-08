Rinnovo Calhanoglu: possibile inserimento di una clausola rescissoria

Rinnovo Calhanoglu: è tempo di programmare il futuro per il Milan che lavora anche al prolungamento del numero 10 turco

Tempo di rinnovi in casa Milan: insieme a Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera valuta di prolungare il contratto anche di Hakan Calhanoglu che andrà in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche per Calhanoglu (come per Gigio) il Milan valuta l’inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 30-35 milioni di euro nel caso di mancata qualificazione in Champions League.