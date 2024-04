Rinnovo Calabria, distanza sull’accordo economico: il capitano chiede il doppio dell’ingaggio ULTIME

Rinnovo Calabria, distanza sull’accordo economico: il capitano chiede il doppio dell’ingaggio. Le ULTIME sul terzino

Arrivano importanti aggiornamenti dal giornalista Daniele Longo, per quanto riguarda il possibile rinnovo di Calabria con il Milan. Ci sarebbe infatti la volontà di proseguire ma un’importante distanza dal punto di vista economico.

PAROLE – «Per quanto riguarda Calabria, c’è la volontà comune di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, ma non l’accordo economico. Perché Calabria guadagna in questo momento 2 milioni di euro l’anno, ne vorrebbe il doppio».