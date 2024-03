Rinnovo Calabria, proseguono i dialoghi con il terzino: ultime

Rinnovo Calabria, proseguono i dialoghi per il prolungamento del capitano del Milan: i rossoneri lavorano a questa ipotesi

Come riferito dal Corriere dello Sport, proseguono in casa Milan i dialoghi per il rinnovo di Davide Calabria, capitano rossonero in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Il club rossonero sta pensando ad un prolungamento fino al 2026 alle stesse condizioni economiche attuali, ovvero 2.5 milioni di euro, bonus inclusi. Le parti vogliono chiudere la questione entro la fine del campionato.