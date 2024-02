Rigoristi Milan: il possibile nuovo tiratore dei rossoneri, c’è un candidato

Dopo i due rigori sbagliati contro il Bologna la gerarchia dei rigoristi Milan potrebbe cambiare. Il possibile nuovo tiratore

Le gerarchia dei rigoristi del Milan potrebbe non essere più la stessa dopo gli errori contro il Bologna. Stefano Pioli sta pensando ad un cambio:

come riportato da Calciomercato.com in seguito al match si è parlato di chi potrà calciare i prossimi e Rafael Leao si è candidato. Tuttavia l’allenatore sembra aver deciso, dagli undici metri andrà Christian Pulisic, che su nove rigori calciati ne ha segnati nove in carriera, considerando anche la Primavera.