Proseguono i rientri dei giocatori impegnati in Nazionale, dopo Kjaer e De Ketealere, domani sarà il turno di Dest

Proseguono i rientri dei giocatori impegnati in Nazionale, dopo Kjaer e De Ketealere, domani sarà il turno di Dest:

come riportato da Tuttosport per l’americano dunque ci saranno giusto un paio di giorni negli Emirati prima di ritornare con tutto il gruppo a Milanello. In Italia si riaggregherà anche Rafael Leao.