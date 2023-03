Cucchi commenta Fiorentina-Milan: l’opinione del giornalista

Riccardo Cucchi, noto giornalista, ha commentato l’ultimo turno di Serie A: Milan ancora con problemi irrisolti

Intervenuto sul proprio profilo Facebook, Riccardo Cucchi ha parlato così dell’ultimo turno di Serie A:

15 punti di vantaggio consentono al Napoli di assorbire senza drammi la sconfitta con la Lazio della quale ho scritto nel post precedente. L’ Inter batte il Lecce senza affanni e conferma il suo secondo posto con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio che si insedia al terzo. La lotta Champions rimane apertissima. La Roma supera la Juventus facendo meno dei bianconeri ma anche sbagliando meno degli avversari che hanno colpito ben tre pali. Ancora cori razzisti. Questa volta per Kean. È un annoso problema culturale. Ignorarlo o sottovalutarlo non aiuterà ad estirparlo. In Brasile la federazione calcio ha introdotto il principio della penalizzazione in classifica, unica al mondo per ora. Grande prestazione della Fiorentina. Una gara ben giocata dai viola che ha messo in evidenza i problemi del Milan, ancora non del tutto risolti. Pareggia l’Atalanta contro una buona Udinese, vince il Monza contro L’Empoli. Ed è decimo posto per i lombardi. Sorprendente”.