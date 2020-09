Riapertura stadi: botta e risposta tra FIGC e CTS sui 1000 spettatori

Il presidente federale si fa portavoce di un ampliamento rispetto ai 1000 spettatori consentiti ma arriva un secco ‘niet’ dal CTS

1000 spettatori, tanti ne sono stati autorizzati dal Governo per le partite di Serie A non più tardi di sabato scorso ma la Federazione ne chiede di più, come ribadito quest’oggi dal presidente federale Gravina ai microfoni di Radio Rai: «1000 spettatori sono pochi. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti ha anche dimostrato di meritare fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente».

Non si è fatta però attendere la replica del CTS che, per voce del coordinatore Miozzo, ha subito smontato questa ipotesi, come riportato da Il Corriere della Sera: «A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia».