Retroscena Thiago Motta Milan: il futuro dell’allenatore legato a quello di Zirkzee, i DETTAGLI

Thiago Motta è tra i nomi accostati alla panchina Milan per il dopo Pioli. L’interessante retroscena legato a Zirkzee

Destinati a stare insieme. Thiago Motta potrebbe essere il successore sulla panchina Milan di Pioli in caso di addio a fine stagione. In tal senso Gianluca di Marzio ha svelato un interessante retroscena che lega l’attuale allenatore del Bologna a Zirkzee:

LE PAROLE – «Con Thiago può arrivare anche Zirkzee. Thiago Motta ha detto a Zirkzee: “Se vado via, non ti preoccupare che tu vieni con me”. Ovviamente non ero presente (sorride, ndr), ma sono cose che mi raccontano»