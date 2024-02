Retroscena Ricci Milan: tentativo fatto a gennaio, il piano in vista di giugno

Verso la metà di gennaio è emersa una possibilità piuttosto intrigante per il calciomercato Milan: il retroscena su Ricci

Il calciomercato Milan ha provato a prendere il centrocampista del Torino, Ricci nella sessione invernale.

Come riportato da TMW la possibilità di un assalto è stata un’idea concreta nei piani della dirigenza rossonera, almeno per qualche giorno. Sono stati messi in piedi dei contatti attorno a metà gennaio, con il club che ha provato a capire se fosse possibile inserire qualche contropartita tecnica sul tavolo, su tutti il profilo di Lorenzo Colombo.

Una volta appresa la volontà del Torino di non privarsi a gennaio di Ricci, e la richiesta di un conguaglio economico alto che prescindesse dall’inserimento di altri giocatori per alleggerirlo, il Milan ha lasciato perdere. Almeno per gennaio, però, visto che verso giugno l’idea Ricci può tornare di moda.