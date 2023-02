Retroscena Ibrahimovic: in gruppo con la squadra per dare la carica in vista del derby

Importante retroscena su Zlatan Ibrahimovic: svedese oggi in gruppo per caricare la squadra in vista del derby di domenica

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. Come riportato da Sky, e in particolare da Manuele Baiocchini, lo svedese ha voluto partecipare all’allenamento odierno per caricare la squadra in visita del derby di domenica contro l’Inter.

Il rientro è previsto per metà febbraio: Zlatan resta al centro del Milan.