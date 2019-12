Repubblica ed Milano: “Per San Siro salvezza lontana”

Repubblica ed Milano, Mercoledì 18 Dicembre, si parla del nuovo stadio con il piano di Milan ed Inter che al momento perplime i più

Repubblica ed Milano, lo stadio nuovo milanese al centro del dibattito questa mattina ed in questi giorni dove si discute sulla possibilità di un ammodernamento del Meazza.

SALVEZZA LONTANA– “Per San Siro salvezza lontana”. Questo il titolo di apertura del quotidiano questa mattina in edicola. Il piano di Inter e Milan: conservare solo un angolo del Meazza e all’interno trasformarlo in piccoli edifici e in un parco per lo sport. Ma il Comune vuole molto di più di una semplice traccia simbolica.