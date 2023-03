Repubblica – Cardinale, non solo lo stadio nella zona La Maura: i dettagli

Come riferito da Repubblica, Gerry Cardinale vorrebbe costruire a La Maura anche sede del Milan, area settore giovanile e Milanello

Importanti aggiornamenti forniti da Repubblica sul progetto del nuovo stadio del Milan a La Maura.

Come riferito dal noto quotidiano infatti, il presidente rossonero non vorrebbe costruire in quella zona solo lo stadio ma anche la sede del club, il centro sportivo del settore giovanile e femminile e perché no, pure Milanello. Seguiranno sviluppi.