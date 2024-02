Rennes Milan, Pioli ha già le idee chiare! La decisione sulla formazione da schierare per la gara di ritorno in Europa League

Stefano Pioli ha già in mente la formazione da schierare per Rennes Milan, gara di ritorno dei playoff di Europa League che andrà in scena giovedì alle 18:45. Un grande indizio lo aveva lasciato il tecnico rossonero già dalle scelte fatte contro il Monza, con l’ampio turnover che è stato tanto criticato.

Come riferisce il giornalista Daniele Longo su X, i rossoneri scenderanno in campo con i titolarissimi. Torneranno dal primo minuto quindi Cristian Pulisic e Rafael Leao.