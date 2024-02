MN24 – Rennes Milan: rossoneri in partenza da Malpensa, out in due – VIDEO

In questi minuti il Milan è arrivato a Malpensa, tra poco il volo direzione Rennes alla vigilia del match di Europa League 2023-24

(inviato a Malpensa) – In questi minuti il Milan è arrivato all’aeroporto di Malpensa, tra poco il volo direzione Rennes alla vigilia del match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24.

Sul pullman che ha portato i rossoneri non ci sono Kalulu e Tomori, nonostante oggi si sono allenati in gruppo. Saranno dunque assenti per la partita di domani al Roazhon Park.