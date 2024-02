Rennes Milan: Cardinale assente per il match, svelati i suoi impegni! Ecco perché non ci sarà

Cardinale non ha seguito il Milan a Rennes per il match di Europa League. Svelato il motivo della sua assenza

Domani sera Gerry Cardinale non sarà presente a Rennes per la partita del Milan valida per gli spareggi di ritorno di Europa League 2023-24. Il proprietario del club domani sarà a Miami:

come riportato da Calciomercato.com parteciperà al FII Priority, un convegno lungo due giorni sul rapporto tra umanità e tecnologia con uno sguardo particolare sulla crisi climatica. A Rennes ci saranno solo Ibrahimovic e D’Ottavio.